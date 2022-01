Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Heißer Nachtsnack

Langenfeld (ots)

Um 2:30 Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld in der heutige Nacht (20.01.2022) auf die Solinger Straße alarmiert. Dort war im 5. OG eines Mehrfamilienhaus eine Mikrowelle beim Zubereiten einer Mahlzeit in Brand geraten. Die eintreffenden Kräfte der hauptamtlichen Wache konnten den Brand zügig mit einem Kleinlöschgerät bekämpfen. Die Mikrowelle wurde im Anschluss an die Löscharbeiten aus der Wohnung entfernt. Aufgrund der Flammenbeaufschlagung des Dachstuhls wurde dieser mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Es konnten keine weiteren Schäden festgestellt werden. Nach 30 Minuten konnte der Einsatz für beendet erklärt werden.

