Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Noch mal gut gegangen!

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld rückte am Abend (19:56 Uhr) des 13.01.2022 zu einem Brand in ein Seniorenheim im Stadtteil Immigrath aus. Dort war es in einem Bewohnerzimmer zu einem Brand gekommen. Zwei beherzte Pflegekräfte retteten die Seniorin aus dem Zimmer und löschten den Entstehungsbrand vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden durch die Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Drehleiter und ein Elektrolüfter mussten in Stellung gebracht werden um die 3. Etage zu entrauchen. Die Seniorin und Ihre Retter wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Glücklicherweise konnten sie unverletzt in der Unterkunft verbleiben. Das Zimmer ist vorerst nicht zu bewohnen. Nach 2 Stunden konnte der Einsatz für beendet erklärt werden.

