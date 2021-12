Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: FW- LGF: Pkw überschlägt sich nach Kollision

Langenfeld (ots)

Zu einem Unfall der besonderen Art ist es am heutigen 31. Dezember 2021 um 14:13 Uhr gekommen. Ein auf einer Alarmfahrt befindlicher Streifenwagen kollidierte aus ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich Hardt Ecke Schneiderstraße mit einem Pkw. Dabei überschlug sich der Privatwagen und blieb auf dem Dach liegen. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten sich die verletzten Beamten sowie die zwei anderen Verkehrsteilnehmer aus den Pkws befreien. Alle vier Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst betreut und notärztlich gesichtet. Im Anschluss wurden die Verletzten in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Aufgrund der gemeldeten Lage "Verkehrsunfall - Person eingeklemmt" rückte die Feuerwehr Langenfeld mit 12 Fahrzeugen an. Glücklicherweise war niemand eingeklemmt oder schwer verletzt. Jedoch wurde für die Zeit der Rettungsmaßnahmen der Brandschutz sichergestellt.

