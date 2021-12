Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Kellerbrand

Langenfeld (ots)

Alarmiert wurde die Feuerwehr Langenfeld in der heutigen Nacht (29.12.2021) auf die Paulstraße in Langenfeld Immigrath. Dort war es gegen 00:12 Uhr in einem Keller eines Wohnkomplex zu einem Brandereignis gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Treppenhaus massiv verraucht, wodurch der Fluchtweg der Mietparteien abgeschnitten war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen sofort Kontakt zu den Eingeschlossenen auf und baten die in den Wohnungen befindlichen Personen sich auf der Rückseite des Gebäudes, auf die Balkone, zu begeben. Sicher vor dem Rauch wurden Sie für die Dauer der Löschmaßnahmen durch Einsatzkräfte betreut. Eine Menschenrettung über vierteilige Steckleitern wurde vorbereitet, war aber aufgrund der hohen Disziplin der 13 Eingeschlossenen und der fortlaufenden Betreuung nicht notwendig. Der Angriffstrupp konnte währenddessen unter schwerem Atemschutz und mit einem C-Rohr in den Keller vordringen. Dort lokalisierten sie in einem Bretterverschlag das Brandereignis. Um effektive Löschmaßnahmen durchführen zu können, musste die Kellertür des Verschlags gewaltsam geöffnet werden. Um 00:53 konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Aufgrund einer baulichen Besonderheiten des Wohnkomplex konnte über zwei weitere nebenliegende Treppenräume Lüftungsmaßnahmen eingeleitet werden. Somit konnte eine Ausbreitung des Brandrauches in die anliegenden Gebäudeteile verhindert werden und auf das Schadensgebiet beschränkt werden. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde auch das verrauchte Treppenhaus technisch Komplex belüftet und der Fluchtweg wieder hergestellt. Die Eingeschlossenen wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst und den Notarzt gesichtet und auf etwaige Rauchgasvergiftungen untersucht. Die Messungen der Rettungskräfte ergaben keine pathologischen Werte. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an den Löschmaßnahmen beteiligt. Um 02:34 Uhr konnte der Einsatz für beendet erklärt werden.

