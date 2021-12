Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Wohnhausbrand

Langenfeld (ots)

Alarmiert wurde die Feuerwehr Langenfeld am heutigen Dienstag, den 28.12.2021, um 15:37 Uhr zu einem Wohnhausbrand auf die Geschwister-Scholl-Straße. Nach wenigen Minuten erreicht in die Einsatzkräfte die gemeldete Adresse und erblickten ein Einfamilienhaus aus dessen Fenstern starker Rauch quoll. Umgehend wurden 2 Trupps unter schweren Atemschutz und mit C-Rohren zur Brandbekämpfung in das Gebäude entstand. Die Einsatzkräfte konnten innerhalb weniger Minuten das Feuer bekämpfen. Dennoch kam es durch den Brand und die massive Rauchentwicklung zu einem erheblichen Schaden am Gebäude. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Derzeit ist das Haus nicht bewohnbar und die Eigentümer mussten anderweitig untergebracht werden. Insgesamt war die Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen im Einsatz. Gegen 17:30 Uhr konnte der Einsatz für beendet erklärt werden.

