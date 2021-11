Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Einsatz alte Schulstraße

Langenfeld (ots)

Am 2. November 2021 kam es gegen 20 Uhr 20 zu einem Brandgeschehen in einer Gartenhütte auf der alten Schulstraße. Dort sollte - so die Meldung - eine Glasflasche explodiert sein.

Aufgrund der Meldung wurden umgehend die Kräfte der hauptamtliche Wache sowie der ehrenamtliche Löschzug Stadtmitte und die Löscheinheit Reusrath sowie der Führungsdienst und eine Einheit zur Führungsunterstützung alarmiert.

Vor Ort eingetroffen stellten die ersten Kräfte fest, dass ein ungefähr 4 mal 5 Meter großes Gartenhaus in Flammen geraten war. Zusätzlich gab es zwei betroffene Personen, bei denen eine mögliche Rauchgasvergiftung nicht ausgeschlossen werden konnte. Die betroffenen Personen wurden umgehend vom Rettungsdienst gesichtet und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Um in der Nähe stehenden Bäume zu schützen, wurde umgehend eine Riegelstellung mit einem B Strahlrohr in Stellung gebracht. Insgesamt waren bei dem Einsatz 7 Trupps unter Pressluftatmern mit 5 C und 2 B Strahlrohre im Einsatz.

Da der Einsatz länger dauerte, wurde die Löscheinheit Richrath zur Sicherstellung des Grundschutzes auf die Wache alarmiert. Durch die Wachbesetzung kann die freiwillige Einheit ohne zeitlichen Verzug von der Hauptwache aus in den Einsatz gebracht werden.

Für den Zeitraum des Einsatzes war die Opladener Straße in beide Richtungen komplett gesperrt.

