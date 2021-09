Feuerwehr Langenfeld

FW-NRW Langenfeld: Dachstuhlbrand an Fachwerkhaus

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am 28.09.2021 um 20:09 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Keller / Zimmer / Wohnung - Menschenleben in Gefahr" zu einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße im Ortsteil Wiescheid alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Fachwerkhauses bereits im Vollbrand. Unverzüglich wurden die ersten Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet. Der Führungsdienst erhöhte sofort die Alarmstufe auf "stillen Stadtalarm" ohne die Sirenenalarmierung. Die fünf Bewohner des Hauses konnten leicht verletzt noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst eingehend untersucht, nur ein Bewohner musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert werden. An der Einsatzstelle wurden drei Abschnitte gebildet. Das Feuer wurde über das Wenderohr der Drehleiter und drei C-Rohren bekämpft. Weiterhin kam die Drehleiter aus der Nachbarstadt Monheim mit einem weiteren Wenderohr zum Einsatz. Durch diese Maßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten waren sehr personal- und zeitintensiv. Große Teile des Daches mussten geöffnet und die Dämmung entfernt werden. Nur so konnten auch die letzten Glutnester im Dachstuhl erreicht und abgelöscht werden. Der Malteser Hilfsdienst und das Rote Kreuz unterstützte und verpflegte die Einsatzkräfte. Weiterhin kam der Abrollbehälter Atemschutz aus Erkrath zum Einsatz. Der Grundschutz für das Stadtgebiet Langenfeld wurde während der Einsatzdauer durch die Feuerwehr Ratingen gestellt.

Nach über 6 Stunden konnten alle Einsatzkräfte ihre Standorte wieder anfahren.

