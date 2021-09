Feuerwehr Langenfeld

FW-NRW Langenfeld: Strohmiete in Flammen

Langenfeld (ots)

Am heutigen Montag den 6.9.2021 wurde die Feuerwehr Langenfeld um 1:29 Uhr zu einem Kleinfeuer auf die Bogenstraße alarmiert. Laut Notruf sollten im Verlauf der Reusrather Straße einige Rundballen brennen. Die hauptamtliche Wache rückte unverzüglich mit einem Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 und dem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) aus. Schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Löschfahrzeuge, ab dem Bereich der Bogenstraße, das Feuer deutlich erkennen. Augenscheinlich brannten acht Rundballen einer Strommiete. An der Einsatzstelle angekommen wurde sofort ein Löschangriff mit einem C-Rohr eingeleitet.

Die brennenden Rundballen wurden mit Dungharken auseinandergezogen, damit das Löschwasser in das Innere der Ballen eindringen konnte. Da das Löschmittel anfänglich nur sehr begrenzt zur Verfügung stand (Tankinhalt ca. 1600l) und ein weiteres C-Rohr zur Brandbekämpfung eingesetzt werden sollte musste zeitnah eine Wasserversorgung aufgebaut werden. Aufgrund der ländlichen Lage, in der nicht überall ein Hydrant zu finden ist, wurde es notwendig diese über eine lange Wegstrecke einzurichten. Das TLF 3000 fungierte als Verstärker Pumpe. Somit war ausreichend Wasser und Druck vorhanden um einen zweiten Löschangriff mit einem C-Rohr einzuleiten.

Darüber hinaus wurde die Freiwillige Feuerwehr und der Führungsdienst der Feuerwehr Langenfeld an die Einsatzstelle nachgefordert. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützen die hauptamtlichen Kräfte bei der Brandbekämpfung. Um einen ausreichenden Löscherfolg zu erzielen mussten die fest verpressten Ballen aufwendig auseinandergezogen werden und anschließend abgelöscht werden.

Da das Feuer auf einer landwirtschaftlichen Fläche, in der Nähe eines Naturschutzgebietes, ausbrach wurde von einem massiven Löschangriff mit Schaum aus Umweltschutzgründen abgesehen. Während der Nachlöscharbeiten, die durch die Freiwillige Feuerwehr durchgeführt wurden, musste jedoch Schaummittel als so genanntes Netzmittel, d.h. in einer sehr geringen Beimischung zum Löschwasser eingesetzt werden. Dieses Netzmittel ist deutlich Umweltverträglicher als ein massiver Schaumeinsatz. Somit konnten auch versteckte Glutnester abgelöscht werden.

Insgesamt war die Feuerwehr Langenfeld mit 23 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen im Einsatz. Gegen 04:14 Uhr konnte der Einsatz für beendet erklärt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell