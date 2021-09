Feuerwehr Langenfeld

FW-NRW Langenfeld: Gefährliche Auffahrt zur Autobahn

Langenfeld (ots)

Alarmiert wurde die Feuerwehr Langenfeld am heutigen Freitag um 11:53 Uhr (03.09.2021) zu einem Verkehrsunfall in die Abfahrt der BAB A 59 in Berghausen. Dort war es zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers gekommen. Aufgrund der unklaren Meldung wurde der Löschzug der Hauptamtlichen Wache, das Notarzt-Einsatz-Fahrzeug und ein Rettungswagen an die Einsatzstelle entsandt. Da im Notruf nicht die genaue Fahrtrichtung angegeben werden konnte, erkundete die Besatzung des hauptamtlichen Löschfahrzeuges, wo sich der Unfallort befand. Wenige Sekunden später konnte der Motorradfahrer im Ausfahrtsbereich der BAB A 59 in Fahrtrichtung Köln gefunden werden.

Da eine besondere Gefährdung für den Motorradfahrer durch den weiterhin fließenden Verkehr vorlag, entschied sich die Hauptwache, vorsichtig und unter höchster Sorgfalt, mit Sondersignal, entgegen der Fahrtrichtung aufzufahren und verkehrssichernde Maßnahmen einzuleiten. Nach erfolgter Absicherung konnte auch der Rettungsdienst entgegen der Fahrtrichtung auffahren. In der Zwischenzeit versorgte der Angriffstrupp des HLF den Patienten. Der Patient wurde zum Schutz der Wirbelsäule und zur Abwendung weiterer Verletzungen auf einem Spineboard (Rückenbrett) achsgerecht immobilisiert,versorgt und gerettet.

Während der Rettungsmaßnahmen erreichten auch Angehörige des Verunfallten die Einsatzstelle. Diese mussten zum Teil mit deutlicher Überzeugungskraft aus der Unfallstelle entfernt werden. Aufgrund einer Vorerkrankung und der belastenden Situation kollabierte eine der Angehörigen und mussten zusätzlich durch die Kräfte der Feuerwehr notfallmedizinisch versorgt werden. Ein weiteres Rettungsmittel wurde an die Einsatzstelle bestellt und transportierte die Angehörige in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Unfallfahrer wurde unter Notarztbegleitung mit diversen Verletzungen in ein großes Traumazentrum verbracht.

Gegen 12:36 Uhr konnte der Verkehr durch die Einsatzkräfte wieder frei gegeben werden und die Rettungsmaßnahmen abgeschlossen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell