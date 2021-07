Feuerwehr Langenfeld

FW-NRW Langenfeld: Verkehrsunfall mit 10 Verletzten auf der BAB A3, Fahrtrichtung Köln

Langenfeld (ots)

Alarmiert wurde die Feuerwehr Langenfeld am Freitagvormittag (09.07.2021) zu einem Verkehrsunfall auf die BAB A3 in Fahrtrichtung Leverkusen. Die ersten Notrufe, die die Zentrale der Feuerwehr Langenfeld erreichten, sprachen von bis zu sieben beteiligten Fahrzeugen. Daraufhin wurde gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung nach dem Einsatzstichwort "NA 5 Massenanfall von Verletzten" alarmiert und die Hauptamtliche Wache, die Freiwillige Feuerwehr, diverse Rettungsmittel und die Sonderkomponente MANV der Berufsfeuerwehr Ratingen an die Einsatzstelle entsandt. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Hauptamtlichen Wache sichteten die Einsatzstelle und konnten zügig eine genauere Lagemeldung abgeben. Demnach waren im Gegensatz zur ersten Meldung nicht sieben PKW beteiligt, sondern nur drei. In den betroffenen Fahrzeugen befanden sich jedoch 10, zum Teil schwer verletzte Personen, darunter vier Kinder. Zwei Personen wurden durch die Wucht des Unfalls in ihren PKW eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund der Größe der Einsatzstelle wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet. Die verletzten Personen wurden durch die Einsatzkräfte versorgt und zum Teil mit Notarztbegleitung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Insgesamt war die Feuerwehr Langenfeld mit 74 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen an der Einsatzstelle aktiv. Darüber hinaus war die Berufsfeuerwehr Ratingen, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, der leitende Notarzt und Rettungswagen aus den Städten Erkrath, Hilden, Monheim, Mettmann und Leverkusen im Einsatz. Aufgrund der umfangreichen Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn teilweise voll gesperrt werden. Gegen 13:18 Uhr konnte der Einsatz durch die Feuerwehr Langenfeld für beendet erklärt werden und zwei der drei Fahrspuren durch die Autobahnpolizei frei gegeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell