Feuerwehr Langenfeld

FW-NRW Langenfeld: Rauchmelder retten Leben

Langenfeld (ots)

Am Sonntag, den 23. Mai gegen 12:00 Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld zu einem Brandeinsatz auf die Königsberger Strasse alarmiert. Dort hatten aufmerksame Mitbewohner in einem Mehrfamilienhaus einen Rauchwarnmelder gehört, Brandgeruch im Treppenraum wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen. Umgehend wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache, der Löschzug Stadtmitte und die Löscheinheit Richrath sowie zusätzlich eine Einheit zur Führungsunterstützung und der Führungsdienst alarmiert.

Der Einsatzleiter entsendete umgehend Einsatzkräfte in die dritte Etage des Mehrfamilienhauses. Da durch nochmaliges Klingeln und Klopfen keine Reaktion erfolgte, verschaffte sich der Löschtrupp gewaltsam Zutritt zu der betroffenen Wohnung. In der deutlich verrauchten Wohnung wurde die Mieterin sofort entdeckt, in den rauchfreien Treppenraum geführt und an den Rettungsdienst übergeben. Bei einer ersten medizinischen Untersuchung durch den Notarzt konnte eine Rauchgasvergiftung nicht ausgeschlossen werden. Daher wurde die Bewohnerin zur weiteren medizinischen Abklärung vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Parallel dazu konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Ursache für die Verrauchung feststellen und das angebrannte Essen vom Herd nehmen. Abschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom giftigen Qualm befreit und die Wohnungseingangstür wieder sachgerecht verschossen.

Wie schon mehrfach in der vergangenen Zeit hat auch dieser Einsatz wieder einmal gezeigt, dass Heimrauchmelder Leben retten können.

Nach ca. einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Langenfeld beendet. Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte mit 12 Fahrzeugen an dem Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell