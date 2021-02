Feuerwehr Langenfeld

FW-NRW Langenfeld: kleinere Einsätze am Wochenende

Langenfeld (ots)

Mehrere Einsätze beschäftigten die Langenfelder Feuerwehr seit Freitagnachmittag. Gegen 16 Uhr 30 wurde die Feuerwehr durch eine Brandmeldeanlage zu einem vermeintlichen Feuer in die Flüchtlingsunterkunft an der Theodor-Heuss-Straße alarmiert. Da dort eine Vielzahl von Menschen wohnen, wurden sowohl die Kräfte der hauptamtlichen Wache alarmiert, als auch Teile der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst und eine Einheit zur Führungsunterstützung. Vor Ort angekommen, stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass der Melder durch angebranntes Essen auf einem Herd ausgelöst worden war. Nachdem der Topf vom Herd genommen war, wurde das Gebäude noch quergelüftet. Am Anschluss daran konnten die Kräfte wieder abrücken. An dem Einsatz waren 13 hauptamtliche Kräfte beteiligt, da die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr noch vor ihrem Ausrücken rückalarmiert werden konnten.

Gegen 22 Uhr 30 wurde die Feuerwehr Langenfeld dann zu einem Einsatz auf die Schneiderstraße alarmiert. Dort sollte nach den Informationen aus der Kreisleitstelle Mettmann ein PKW auf dem Dach liegen. Alles Weitere war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Da nicht bekannt war, ob gegebenenfalls Personen in dem Fahrzeug eingeschlossen waren, wurden auch hier die Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie Teile der Freiwilligen Feuerwehr, der Führungsdienst sowie eine Einheit zur Führungsunterstützung alarmiert. Nach Eintreffen der hauptamtlichen Kräfte war schnell klar, dass sich die Person sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien konnte. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Da an der Einsatzstelle keine weiteren Kräfte benötigt wurden, konnte auch hier schnell Rückalarm ausgelöst werden.

Am Samstag wurden die Kräfte der Feuerwehr zu einem möglichen Wohnungsbrand auf den Ludoviciweg alarmiert. Dort hatte ein Hausnotruf ausgelöst und es sollten mehrere Rauchmelder im Hintergrund zu hören sein. Durch den Hausnotruf konnte zusätzlich kein Kontakt zu dem oder den Bewohnern aufgenommen werden. Aufgrund der Alarmierung wurden die hauptamtlichen Kräfte sowie Teile der Freiwilligen Feuerwehr, der Führungsdienst und Führungsunterstützung alarmiert. Vor Ort eingetroffen, stellte sich dann allerdings ganz schnell heraus, dass lediglich ein Rauchmelder aus unerklärlichem Grund ausgelöst hatte. Damit war der Einsatz dann schnell beendet.

Zu einem weiteren Einsatz kam es gegen 21 Uhr 15, als ein Anrufer eine Rauchentwicklung im Bereich der Turnhalle der Grundschule Götscher Weg meldete. Zu diesem Einsatz wurden nur die Kräfte der hauptamtlichen Wache alarmiert. Vor Ort eingetroffen, konnten diese ebenfalls Qualm im Bereich des Daches feststellen. Im Rahmen der Erkundung wurde ein Trupp über tragbare Leitern auf das Dach geschickt, um die Quelle des Qualms zu lokalisieren. Als der Trupp das Dach erreichte, stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Qualm aus einem Schornstein kam und durch den Wind auf das Dach gedrückt wurde. Auch dieser Einsatz war sehr schnell beendet.

