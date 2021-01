Feuerwehr Langenfeld

FW-NRW Langenfeld: Bremse an Wechselbrücken-Gliederzug beladen mit Feuerwerkskörpern heiß gelaufen

LangenfeldLangenfeld (ots)

Am Montag, den 11. Januar um 12:38 Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld zu einem mit Feuerwerkskörpern beladenen brennenden LKW auf die Bundesautobahn BAB A3 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr an dem angegebenen Einsatzort auf dem Rastplatz Reusrather Heide angekommen waren, wurde mit Erleichterung festgestellt, dass die heiß gelaufene Bremse und der Anhängerreifen des Wechselbrücken-Gliederzuges schon abgelöscht war.

Der Autobahnpolizei war der Gliederzug mit der qualmenden Bremse aufgefallen. Die Beamten leiteten das Fahrzeug von der Autobahn auf den naheliegenden Rastplatz Reusrather Heide ab. Der umsichtige Fahrer sattelte den Container mit der brisanten Ladung von dem Wechselbrückenanhänger ab und bekämpfte gemeinsam mit der Autobahnpolizei, mit Hilfe von Pulverlöschern, den brennenden Reifen und die heiß gelaufene Bremse des Anhängers.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich nur noch auf die Kontrolle von Reifen und Bremse, sowie der gesamten Ladung in dem Container mit der Wärmebildkamera. Hier wurden keine Auffälligkeiten mehr festgestellt, so dass auch der vorbereitete Löschangriff wieder zurückgenommen werden konnte.

Zu diesem Einsatz waren folgende Einheiten alarmiert: die Kräfte der Hauptamtlichen Wache mit Rettungsdienst und Notarzt, der Einsatzführungsdienst, der Löschzug Stadtmitte, die Löscheinheit 4 (Wiescheid), der Tagesalarm und die Einheit zur Führungsunterstützung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Langenfeld

Pressesprecher

Egbert John



Handy: 0160 99 15 68 20

E-Mail: egbert.john@langenfeld.de

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell