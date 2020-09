Feuerwehr Langenfeld

FW-NRW Langenfeld: Ausgelöster Rauchwarnmelder, Richrather Straße

Langenfeld (ots)

Am Freitag, den 18. September gegen 18:30 Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld zu einem Brandeinsatz auf die Richrather Strasse alarmiert. Dort hatten Anwohner einen Rauchwarnmelder gehört und die Feuerwehr alarmiert. Umgehend wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache, der Löschzug Stadtmitte und die Löscheinheit Richrath sowie zusätzlich eine Einheit zur Führungsunterstützung und der Führungsdienst alarmiert.

Vor Ort angetroffen öffnete der Bewohner der betroffenen Wohnung die Tür. Sofort ging der Angriffstrupp in die verrauchte Wohnung und konnte angebranntes Essen als Quelle für den Alarm des Rauchwarnmelders ausmachen. Die Person wurde aus der Wohnung geführt und das Essen vom Herd genommen. Im Anschluss an die Maßnahme wurde die betroffene Person zur Untersuchung dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Gleichzeitig wurde die Wohnung quer gelüftet.

Im Anschluss an den Einsatz wurde die Wohnung Familienangehörigen übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Langenfeld

Pressesprecher

Egbert John



Handy: 0160 9915 6820

E-Mail: egbert.john@langenfeld.de

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell