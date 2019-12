Feuerwehr Langenfeld

FW-NRW Langenfeld: Fischreiher in Notlage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Langenfeld (ots)

Am Samstagnachmittag, den 28. Dezember um 15.37 Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld von einem besorgten Spaziergänger zu einem Angelsee an der Karl-Benz-Straße gerufen. Ein Fischreiher hatte sich in einer Nylonschnur verfangen und hing nun entkräftet im Baum über dem Wasser. Der Vogel konnte sich aus dieser misslichen Lage nicht mehr selbst befeien.

Die Einsatzkräfte versuchten mit Hilfe einer tragbaren Leiter den Fischreiher im Baum zu erreichen. Dieser Versuch schlug leider fehl, da das Tier zu weit über dem Wasser hing. Daher wurde das Rettungsboot zu Wasser gelassen und unter dem Vogel positioniert. Die Kräfte an Land durchschnitten die Nylonschnur und die Mannschaft im Boot konnte mit einem Kescher den entkräfteten Fischreiher retten.

Der Vogel wurde von der Feuerwehr in eine Tierklinik transportiert.

Die 6 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache kehrten nach über zwei Stunden an ihren Standort zurück.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Langenfeld

Egbert John

E-Mail: egbert.john@langenfeld.de

Pressedienst-Handy: 0160 99 15 68 20

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell