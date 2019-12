Feuerwehr Langenfeld

FW-NRW Langenfeld: Küchenbrand in der Bahnhofstraße

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Heiligabend, den 24. Dezember um 22.43 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Keller-Zimmer-Wohnung" zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße alarmiert.

Die ersteintreffenden Kräfte fanden im 1. Obergeschoß des Treppenraumes eine ältere Dame vor, die unterstützt durch den Rettungsdienst unverzüglich aus dem Gebäude geführt wurde. Gleichzeitig wurde der Löschangriff auf der Rückseite des Gebäudes vorgenommen. Der Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit Hilfe einer Steckleiter über den Balkon zum 1. Obergeschoß vor.

Zwei weitere Personen aus dem betroffenen Mehrfamilienhaus wurden durch die Feuerwehr über den Treppenraum sicher ins Freie begleitet. Der Küchenbrand in der betroffenen Wohnung konnte durch den Angriffstrupp zeitnah gelöscht werden. Nach der Brandbekämpfung wurde der gesamte Küchenbereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Abschließend führte die Feuerwehr in dem Gebäude noch umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch.

Auf Grund der Rauchgase wurden alle Bewohner durch den anwesenden Notarzt eingehend untersucht. Hier wurden glücklicherweise keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen festgestellt. Die Mieterin der Brandwohnung wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus transportiert.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die restlichen Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Die Polizei hat die Einsatzstelle übernommen und ermittelt die Brandursache. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr leider keine Angaben machen.

Nach rund einer Stunde kehrten die 40 Einsatzkräfte mit ihren 10 Fahrzeugen zu ihren Standorten zurück.

