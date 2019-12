Feuerwehr Langenfeld

FW-NRW Langenfeld: Einsatzstichwort "Keller-Zimmer-Wohnung"

Rauchentwicklung, Angebranntes Essen

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Freitagabend, den 20. Dezember um 19.51 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Keller-Zimmer-Wohnung" zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus an der Josefstraße alarmiert.

Da der Löschzug 1 (Stadtmitte) an diesem Abend seine Jahresabschlussübung an der Hauptfeuer- und Rettungswache durchführte, rückte er hier mit 5 Fahrzeugen zeitgleich mit der Hauptamtliche Wache, dem Rettungsdienst und dem Einsatzführungsdienst (B-Dienst) von der Wache ab. Weiterhin war auch die Informations- und Kommunikationseinheit (IuK) alarmiert.

Der ersteintreffende Löschtrupp ging unter Atemschutz in das 2.Obergeschoß des Mehrfamilienhauses vor. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Personen das Gebäude verlassen. Im Küchenbereich der betroffenen Wohnung konnte das angebrannte Essen mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht werden. Abschließend führte die Feuerwehr in dem Gebäude noch Belüftungsmaßnahmen durch.

Auf Grund der Rauchgase wurden zwei Bewohner durch den anwesenden Notarzt eingehend untersucht. Hier wurden glücklicherweise keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen festgestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die Bewohner mit ihren geretteten und unversehrten Katzen zurück in ihre Wohnung.

Nach rund einer halben Stunde kehrten die 30 Einsatzkräfte mit ihren 12 Fahrzeugen zu ihren Standorten zurück.

