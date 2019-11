FW-NRW Langenfeld: Öleinsatz auf der Liebigstraße in Langenfeld

Feuerwehr Langenfeld

Am Dienstagabend, den 19. November um 19.17 Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld zu einem Öleinsatz auf die Liebigstraße gerufen. Die alarmierte Hauptamtliche Wache rückte mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF), dem Rüstwagen und dem Gerätewagen Öl zu der gemeldeten Adresse aus. Der Wachabteilungsführer stellte eine großflächige Verunreinigung mit Öl im Wendehammer und den angrenzenden Grünflächen der Liebigstraße fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten sofort die betroffenen Flächen mit Bindemittel ab, um so ein weiteres Eindringen von Öl in die Kanalisation zu verhindern. Die angrenzenden Grünflächen wurden zusätzlich mit Planen abgedeckt. Der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Langenfeld, die Polizei und das Umweltamt wurden zusätzlich zur Einsatzstelle gerufen. Im Zulauf des Regenrückhaltebeckens an der Schneiderstraße wurde von der Feuerwehr eine Ölsperre gesetzt, um auch hier eine Verunreinigung zu verhindern. Eine Kehrmaschine des Betriebshofs der Stadt Langenfeld nahm anschließend das ausgebrachte Bindemittel wieder auf. Durch das Umweltamt wurde eine Fachfirma mit dem Austausch des kontaminierten Erdreichs beauftragt.

Der Verursacher konnte durch die Polizei mit seinem Lastkraftwagen auf dem Gelände einer Tankreinigungsfirma ermittelt werden.

Zur gesamten Schadenshöhe kann die Feuerwehr leider keine Angaben machen.

