Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Ahlen (ots)

Am Montag um 22:41 Uhr wurde die Feuerwehr Ahlen zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Auf der Gemmericher Straße,im Kreuzungsbereich Am Röteringshof kam es zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Eine schwer verletzte Person und 3 leicht verletzte Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz waren 3 Rettungswagen aus Ahlen, Beckum und Drensteinfurt, sowie das hauptamtliche HLF und der Notarzt aus Ahlen.

