FW-WAF: Brand einer Gartenhütte und mehrerer Bäume

Ahlen

Am 23.03.2020 um 14:53 Uhr wurde der Löschzug Hauptwache der Feuerwehr Ahlen zur Görlitzer Straße in den Ahlener Süden gerufen. Dort brannten in einem Garten mehrere Bäume und eine Gartenhütte. Es wurde ein Einsatz von 2 Seiten durchgeführt. Dabei wurden 2 Trupps mit Atemschutzgeräten mit je einem Druckluftschaumrohr und einem Mehrzwecksstrahlrohr eingesetzt. Insgesamt waren 20 Personen im Einsatz. Um 16:00 Uhr war dieser beendet.

