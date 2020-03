Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Fachwerkhaus komplett abgebrannt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ahlen (ots)

Am 19.03.2020 um 18:40 Uhr wurde die Feuerwehr Ahlen zur Münsterstraße in den Ortsteil Vorhelm gerufen. Dort brannte ein Fachwerkhaus aus dem 19. Jahrhundert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das komplette Gebäude in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf drei angrenzende Gebäude verhindert werden. Neben den Löschzügen Hauptwache und Vorhelm der Feuerwehr Ahlen unterstützten die Feuerwehren Ennigerloh und Beckum die Löschmaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ahlen

Telefon: 02382-9500

E-Mail: redaktion@feuerwehr-ahlen.de

http://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell