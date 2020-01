Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Polizei rettet Person aus verrauchter Wohnung

Bild-Infos

Download

Ahlen (ots)

Um 0:54 Uhr wurde die Feuerwehr Ahlen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Emanuel-von-Ketteler-Straße gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits Polizeikräfte eine Person aus einer stark verrauchten Wohnung im Dachgeschoß gerettet. Die Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und einem Krankenhaus zugeführt. Es stellte sich heraus, dass Töpfe in der Küche brannten, diese wurden von der Feuerwehr mit einem Kleinlöschgerät gelöscht. Die Suche nach weiteren Personen in der Wohnung verlief ergebnislos. Das Mehrfamilienhaus wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache und der Löschzug Hauptwache, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt. Vor Ort waren insgesamt 21 Einsatzkräfte. Der Einsatz war gegen 01:47 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ahlen

Telefon: 02382-9500

E-Mail: redaktion@feuerwehr-ahlen.de

http://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell