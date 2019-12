FW-WAF: Zimmerbrand Warendorfer Straße

Feuerwehr Ahlen

Um 06:05 Uhr wurde die Feuerwehr Ahlen zu einem Zimmerbrand an der Warendorfer Straße gerufen. Bei Eintreffen der Feurwehr brannte es in einem Zimmer im Erdgeschoß, nach Angaben von Mitbewohnern war nicht auszuschließen das sich der Bewohner noch in seinem Zimmer aufhält. In dem Zimmer brannte eine Matratze, welche von dem vorgehenden Trupp mit einem CAFS Rohr gelöscht wurde. Die Suche nach der Person verlief ergebnislos. Die Wohnung wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache und der Löschzug Hauptwache, sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Vor Ort waren insgesamt 29 Einsatzkräfte. Der Einsatz ware gegen 7 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ahlen

Telefon: 02382-9500

E-Mail: redaktion@feuerwehr-ahlen.de

http://www.feuerwehr-ahlen.de

