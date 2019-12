FW-WAF: Brand in Imbissstube

Feuerwehr Ahlen

Ahlen

Um 10:41 Uhr wurde die Feurwehr Ahlen zu einem Brand in einer Imbissstube an der Kruppstrasse gerufen. Beim anfeuern des Holzkohlegrills kam es zu einer Überhitzung in der Dunstabzugsanlage, dadurch entzündetet sich die Isolierung im Dachbereich um den Kamin. Das Feuer wurde von Passanten mit zwei Schaumlöschern abgelöscht. Die Feuerwehr öffnete die Dachhaut um den Kamin und führte Restlöscharbeiten mit einer Kübelspritze durch. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter der hauptamtliche Wache mit insgesamt 7 Einsatzkräften.

