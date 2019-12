Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: 18-jähriger übersieht Straßenkreuzung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ahlen (ots)

Gegen 23:41 Uhr wurde die Feuerwehr Ahlen zur Walstedder Straße (L671) gerufen. Dort hatte ein 18-jähriger PKW Fahrer in Höhe des Abzweigs Walstedde aufgrund des starken Nebels eine Straßenkreuzung zu spät erkannt. Er kam von der Straße ab und blieb im Graben liegen. Im Fahrzeug waren insgesamt fünf Personen, die sich jedoch allein aus dem auf der Seite liegenden Wrack befreien konnten. Eine Person wurde in ein Krankenhaus transportiert, alle anderen Mitfahrer wurden nach einer Untersuchung in die Obhut der Eltern entlassen.

Die Feuerwehr war mit einem HLF, zwei RTW, sowie einem NEF vor Ort. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr und die Polizei abgesichert. In der Zeit war die Walstedder Straße für etwa eine Stunde nicht befahrbar.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ahlen

- Pressestelle -

Telefon: 02382-9500

E-Mail: redaktion@feuerwehr-ahlen.de

http://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell