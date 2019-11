Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Fahrzeugkollision auf dem Vorhelmer Weg

Ahlen (ots)

Am 18.11.2019 wurde die Feuerwehr Ahlen in den frühen Abendstunden zu einem Verkehrsunfall auf dem Vorhelmer Weg alarmiert. Zwei Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich zur Dorffelder Straße. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer leicht und wurden nach der Erstversorgung in das Ahlener Krankenhaus befördert. Im Einsatz waren zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Standorte Hauptwache und Vorhelm, sowie ein Rettungswagen. Die Einsatzdauer belief sich auf etwa eine Stunde, da auslaufende Betriebsstoffe abgestreut und aufgenommen werden mussten. Zudem wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt.

