Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Verkehrsunfall Warendorfer Straße

Bild-Infos

Download

Ahlen (ots)

Gegen 7:55 Uhr ereignete sich auf der Warendorfer Straße in Höhe Alter Münsterweg ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Personen. Ein PKW Fahrer befuhr den Alten Münsterweg und beabsichtigte die Warendorfer Straße in Fahrtrichtung Vorhelm zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen PKW. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Die beiden PKW Fahrer wurden in das Krankenhaus Ahlen transportiert. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit insgesamt 10 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ahlen

Telefon: 02382-9500

E-Mail: presse@feuerwehr-ahlen.de

http://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell