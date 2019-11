Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Schwelbrand in der Garagendecke

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ahlen (ots)

Am Tannenweg kam es am späten Nachmittag um ca. 17:43 Uhr zu einem Schwelbrand in einer Garagendecke. Am Morgen wurden private Dachdeckerarbeiten durchgeführt und mit einem Gasbrenner Schweißbahnen aufgetragen. Die Holzdecke war auf einem Quadratmeter durchgebrannt. Mit einem CAFS-Rohr wurde das Feuer bekämpft. Anschließend wurden Glutnester abgelöscht und die Decke mit der Wärmebildkamera nach weiteren abgesucht. Das angrenzende Gebäude wurde begangen. Einsatzende für die Feuerwehr Ahlen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ahlen

Telefon: 02382-9500

E-Mail: presse@feuerwehr-ahlen.de

http://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell