Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Verkehrsunfall

Ahlen (ots)

Am 08.11.2019 um 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ahlen zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Guissener Strasse / Alleestrasse in Ahlen - Dolberg gerufen. Ein sich auf der Rückfahrt befindender Krankentransportwagen aus Hamm kam an der Einsatzstelle zufällig vorbei und leitete Erstmaßnahmen ein. Es waren zwei PKW mit insgesamt drei Personen beteiligt. Davon wurde eine Person in ein Krankenhaus transportiert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden an der Einsatzstelle abgestreut. Im Einsatz waren der Löschzug Dolberg sowie ein Rettungswagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Wache.

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell