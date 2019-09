Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Motorradfahrer kollidiert mit PKW

Ahlen (ots)

Am 20.09.2019 wurde die Feuerwehr Ahlen um 17:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ahlener Straße / Rolandstraße in Ahlen-Vorhelm alarmiert. Dort kam es zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW. Dabei wurde Motorradfahrer schwer- und der PKW Fahrer leicht verletzt. Nach der medizinischen Versorgung wurden die Verletzten in Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz waren zwei Notärzte, zwei Rettungswagen, zwei Löschfahrzeuge, ein Einsatzleitwagen sowie ein Rettungshubschrauber aus Dortmund. Die Rolandstraße wurde durch die Polizei komplett gesperrt.

