FW-WAF: Verkehrsunfall in Ahlen

Ahlen (ots)

Am 15.09.2019 um 11:01 Uhr wurde die Feuerwehr Ahlen zu einem Verkehrsunfal mit zwei beteiligten PKW im Kreuzungsbereich Hammer Str./ Am Morgenbruch gerufen. Drei verletzte Personen wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser befördert. Bei dem Unfall wurde auch ein Ampelmast beschädigt.Im Einsatz war die hauptamtliche Wachbereitschaft mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug

