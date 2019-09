Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Verkehrsunfall Eisenbahnbrücke Hammer Straße

Ahlen (ots)

Am 14.09.2019 um 16:54 Uhr ist die Feuerwehr Ahlen mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Eisenbahnbrücke Hammer Straße ausgerückt. Dort hat sich ein Verkehrsunfall mit 2 beteiligten PKW ereignet. 2 verletzte Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert. An den Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ahlen

Telefon: 02382-9500

E-Mail: presse@feuerwehr-ahlen.de

http://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell