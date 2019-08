Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Verkehrsunfall Bankampstaße

Bild-Infos

Download

Ahlen (ots)

Gegen 15 Uhr kam es auf dem Zechenradweg in Höhe der Bankampstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer. einer der Fahradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt das von dem zuerst eingetroffenem RTW ein Rettungshubschrauber bestellt wurde. Nach Absprache mit dem Notarzt des Rettungshubschraubers wurde der Patient aber dann doch bodengebunden in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, sowie das hauptamtliche hilfeleistungslöschfahrzeug.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ahlen

Telefon: 02382-9500

E-Mail: presse@feuerwehr-ahlen.de

http://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell