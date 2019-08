Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Verkehrsunfall B58 Richtung Drensteinfurt

Ahlen (ots)

Gegen 11:45 Uhr kam es auf der B58 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW's. Die Fahrerin eines Audi übersah einen VW Golf der in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf in den Straßengraben geschoben, der Audi kam ca. 200m weiter auf der B58 zum stehen. Die beiden beteiligten Fahrzeugführer wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und unterstützte den Rettungsdienst. Im Einsatz waren das hauptamtliche Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Notarzt und ein Rettungswagen aus Ahlen, sowie ein weiterer Rettungswagen aus Drensteinfurt. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde.

