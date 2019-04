Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Die Feuerwehr Ahlen wurde um 9:50 Uhr zur Walstedder Straße in Höhe der Gaststätte Quante alarmiert. Dort kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem LKW, PKW und einem historischen Traktor. Die Frau im PKW wurde leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei Ahlen übergeben.

