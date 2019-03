Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Schwerer Betriebsunfall in Bauernschaft

Ahlen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde um 14:07 Uhr die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem schweren Arbeitsunfall in der Borbeiner Bauernschaft alarmiert. Eine Person ist aus etwa 3,5m Höhe von einer Leiter auf Betonboden gestürzt und hat sich dabei massive Kopfverletzungen zugezogen. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes ist ebenfalls ein Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückt. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber hinzugezogen, welcher den Patienten in eine Uni-Klinik transportierte.

