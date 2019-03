Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Zimmerbrand auf der Sternstraße

Ahlen (ots)

Die Feuerwehr Ahlen Löschzug Hauptwache wurde am 15.03.2019 um 2:54 Uhr zur Sternstraße 41 alarmiert. Hier kam es in einer völlig vermüllten Wohnung im Dachgeschoß zu einem Zimmerbrand. Der Brand wurde mit einem Trupp unter Atemschutz mit einem CAFS-Rohr bekämpft. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Der verwirrte Wohnungsmieter wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus Beckum transportiert. Die Einsatzstelle wurde an die Kriminalpolizei übergeben.

