Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Sturmeinsätze am 10.03.2018

Ahlen (ots)

Das aktuell durchgelaufene Sturmtief hat der Feuerwehr Ahlen bis um 19 Uhr insgesamt 18 Einsätze in Ahlen und Dolberg beschert. Dabei waren insgesamt 56 Einsatzkräfte eingebunden. An der Beckumer Str. wurde durch die Ordnungsabteilung der Stadt Ahlen eine Vollsperrung zwischen dem Mammutpfad und In der Grattenau veranlasst, da dort an einem Abbruchhaus OSB Platten auf Gehweg und Straße zu fallen drohten. Die Sicherung des Hauses erfolgt durch den Besitzer, so das die Sperrung verm. bis Montag bestehen bleibt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ahlen

Telefon: 02382-9500

E-Mail: presse@feuerwehr-ahlen.de

http://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell