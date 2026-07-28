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POL-GÖ: (223/2026) 14 Jahre alte Uljana S. aus Bovenden seit Freitag vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-GÖ: (223/2026) 14 Jahre alte Uljana S. aus Bovenden seit Freitag vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Göttingen (ots)

BOVENDEN (jk) - Seit Freitagabend (24.07.2026) wird Uljana S. (Foto) aus Bovenden (Landkreis Göttingen) vermisst. Die 14-Jährige könnte sich möglicherweise im Raum Göttingen oder im Raum Uslar (Landkreis Northeim) aufhalten.

Die gesuchte Schülerin ist etwa 164 cm groß, schlank und hat dunkelblondes, schulterlanges Haar. Zur Bekleidung sind eine dunkle Nike-Jacke, Jeans und schwarze Schuhe bekannt.

Wer Uljana S. seit Freitagabend gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

 
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