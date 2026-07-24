Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (217/2026) Standkorb im Hochbad mutmaßlich vorsätzlich angezündet - Täter flüchtig, rund 5.000 Euro Schaden, Polizei Hann. Münden ermittelt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Auf dem Rattwerder

Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 22.25 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Hann. Mündener Hochbad ist Mittwochabend (22.07.26) ein am Beckenrand des Nichtschwimmerbeckens aufgestellter Strandkorb vermutlich vorsätzlich angezündet worden. Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro. Die Täter sind bislang unbekannt. Das Polizeikommissariat Hann. Münden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der oder die Täter am späten Abend durch Überklettern des Zauns unberechtigt Zutritt zum Freibadgelände verschafft haben und hier in der Folge den Strandkorb auf bislang unbekannte Weise anzündeten. Ein Anwohner bemerkte gegen 22.30 Uhr den Feuerschein und rief die Feuerwehr.

Die Polizei Hann. Münden bittet weitere Zeugen, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen sowie auch weitere Beobachtungen werden unter Telefon 05541/9510 entgegengenommen.

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