Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (216/2026) Maßnahmen an Kontrollörtlichkeit Waageplatz gehen weiter - Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, 22-jähriger mutmaßlicher Dealer dem Haftrichter vorgeführt

Göttingen (ots)

Göttingen, Waageplatz und Robert-Gernhardt-Platz Dienstag, 21. Juli 2026

GÖTTINGEN (jk) - Die Polizei setzt ihre gezielten Kontrollen rund um den Waageplatz weiter konsequent fort. Der zentral gelegene Platz in der Göttinger der Innenstadt sowie auch die ihn umgebenden Straßen, Wege und Plätze stellen seit geraumer Zeit einen polizeilichen Einsatzschwerpunkt im Kontext von Betäubungsmittelkriminalität und Rohheitsdelikten dar. Seit April ist dieser Bereich deshalb polizeilich als "Kontrollörtlichkeit" gem. § 13 Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (kurz NPOG) eingestuft (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6307430).

Damit einher geht ein vielschichtiger Katalog an polizeilichen Maßnahmen, die seit der Einstufung verstärkt auf und um den Waageplatz von unterschiedlichen Einheiten der Polizei kontinuierlich umgesetzt und langfristig verfolgt werden.

Ermittlungsverfahren und Festnahme bei Kontrollen am Dienstag

Bei einer weiteren Kontrollaktion leitete die Polizei am Dienstagnachmittag (21.07.26) insbesondere auf dem Waageplatz sowie dem benachbarten Robert-Gernhardt-Platz erneut Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels u. a. gegen zwei Tatverdächtige ein.

Mutmaßlicher Mehrfach-Dealer festgenommen

Ein Mann aus dem Landkreis Northeim wurde von den Ermittlern gleich mehrfach beim Verkauf von Betäubungsmitteln beobachtet. Zudem war den Beamten bekannt, dass der 22-Jährige in der Vergangenheit wiederholt gegen ein erteiltes Aufenthaltsverbot verstoßen hatte und deswegen auch im Langzeitgewahrsam saß. Offenbar um einer erneuten Festnahme zu entgehen, bot der Tatverdächtige den eingesetzten Polizisten am Dienstag während seiner Überprüfung mehrfach Geld als Gegenleistung für eine Freilassung und des Absehens von Strafverfolgung an. In diesem Kontext leiteten die Beamten zusätzlich ein Verfahren gegen den 22-Jährigen wegen Bestechung ein.

Nach Sachverhaltsvortrag bei der Staatsanwaltschaft Göttingen und Rücksprache mit dem zuständigen Richter des Amtsgerichts ordnete dieser die vorläufige Festnahme des Mannes zur Durchführung der Hauptverhandlung an.

Der Festgenommene wurde in der Folge am Mittwoch (22.07.26) im Rahmen des beschleunigten Verfahrens dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Ermittlungen wegen Widerstands und Livestream

Gegen einen mutmaßlichen Drogenkäufer aus Baden-Württemberg leitete die Polizei u. a. Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz ein. Der 27-Jährige hat nach derzeitigen Ermittlungen vermutlich unbemerkt die gegen ihn gerichteten polizeilichen Maßnahmen per Livestream über eine bekannte Social Media Plattform übertragen. Gegen die Beschlagnahme seines Mobiltelefons leistete der 27-Jährige anschließend aktiven Widerstand.

Szenetypisch verpacktes Marihuana beschlagnahmt

Die Ermittler fanden und beschlagnahmten am Dienstag insgesamt rund 22 Gramm Marihuana, das bereits in szenetypische Verkaufseinheiten abgepackt und für den Weiterverkauf vorgesehen war.

Im Zuge der laufenden Maßnahmen stellte die Polizei die Identität von zwei Tatverdächtigen und vier Zeugen (Käufern) fest. Zudem wurden vier Platzverweise ausgesprochen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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