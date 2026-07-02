Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (204/2026) Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich: Vermisste Frau aus Landwehrhagen wohlbehalten angetroffen

Göttingen (ots)

GEMEINDE STAUFENBERG (jk) - Die seit Dienstagabend (30.06.26) aus dem Staufenberger Ortsteil Landwehrhagen vermisst gewesene Frau (wir berichteten), ist am Donnerstagnachmittag (02.07.26) nach einem Hinweis aufgrund der eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung von der Polizei wohlbehalten im Bereich Nienhagen (Gemeinde Staufenberg) angetroffen worden.

Die Pressemittelung mit dem Foto der Gesuchten wurde soeben aus dem Presseportal entfernt.

Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung!

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