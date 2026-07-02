Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (203/2026) Marion T. aus Landwehrhagen seit Dienstagabend vermisst - 55-Jährige vermutlich mit grünem Skoda Fabia Kombi HMÜ-MT 66 unterwegs, Polizei Hann. Münden bitte um Mithilfe

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Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 21.50 Uhr

GEMEINDE STAUFENBERG (jk) - Seit Dienstagabend (30.06.26) wird Marion T. (Foto) aus der Gemeinde Staufenberg (Landkreis Göttingen) vermisst.

Die 55-Jährige verließ nach aktuellem Kenntnisstand etwa gegen 21.50 Uhr ihre Wohnanschrift im Ortsteil Landwehrhagen und entfernte sich mit einem grünen Skoda Fabia Kombi (siehe Vergleichsbild) mit dem amtlichen Kennzeichen HMÜ-MT 66 in unbekannte Richtung. Angehörige erstatteten eine Vermisstenanzeige.

Trotz umfänglicher Such- und Fahndungsmaßnahmen fehlt von der Vermissten bislang noch immer jede Spur. Die Polizei in Hann. Münden schließt nicht aus, dass sich Marion T. eventuell in hilfloser Lage befinden könnte und bittet deshalb die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

Die gesuchte 55-Jährige ist ca. 170 cm groß, sehr schlank und hat braune, mittellange Haare. Sie trägt vermutlich schwarze Adidas Terrex Wanderschuhe mit hellblauen Streifen. Weitere Informationen zur Bekleidung liegen nicht vor.

Wer Marion T. seit Dienstagabend gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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