Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (202/2026) Unbekannte dringen über Terrassentür in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen OT Geismar, Am Mühlengraben

Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 00.15 Uhr

GÖTTINGEN (aa) - Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag (30.06.26) in eine Erdgeschosswohnung am Mühlengraben im Göttinger Ortsteil Geismar eingedrungen und haben mehrere Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei Göttingen bittet Zeugen um Hinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Bewohner die Wohnung gegen 00.15 Uhr über die Terrassentür für kurze Zeit verlassen und sich vor das Mehrfamilienhaus begeben.

Als er wenige Minuten später zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte mehrere Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro sowie diverse Schlüssel entwendet hatten. Seine Ehefrau, die währenddessen im Schlafzimmer schlief, hatte von dem Eindringen nichts bemerkt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Dienstag im Bereich Am Mühlengraben verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

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