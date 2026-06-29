Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (200/2026) Jubiläum an der A 7 - 250. Fernfahrer-Stammtisch der Autobahnpolizei Göttingen thematisiert die Abfahrtskontrolle

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ab) - Unter dem Titel "Die Abfahrtskontrolle - notwendiges Übel?" lädt die Autobahnpolizei Göttingen am kommenden Mittwoch (01.07.26) zum mittlerweile 250. Fernfahrer-Stammtisch ein.

Im Mittelpunkt des Abends steht die Frage, welche Bedeutung eine sorgfältige Kontrolle des Fahrzeugs vor Fahrtantritt für die Verkehrs- und Arbeitssicherheit hat. Dabei geht es unter anderem darum, welche Sicht- und Funktionsprüfungen erforderlich sind, wie sich mögliche Mängel rechtzeitig erkennen lassen und wie die Abfahrtskontrolle praxisgerecht in den Arbeitsalltag integriert werden kann.

Als Referent führt Horst Lier, Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der SVG, durch das Thema. Er informiert über die wesentlichen Anforderungen, typische Fehlerquellen und die Verantwortung von Fahrpersonal und Unternehmen. Für Fragen und den gemeinsamen Erfahrungsaustausch steht er den Teilnehmenden ebenfalls zur Verfügung.

Der 250. Fernfahrer-Stammtisch beginnt um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West an der BAB A 7 in Fahrtrichtung Kassel. Eingeladen sind Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie alle weiteren Interessierten.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind hierzu selbstverständlich herzlich eingeladen.

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