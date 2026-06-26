Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (197/2026) Ermittlungen nach Schüssen am Weender Tor: Polizei durchsucht Wohnhaus in Holtensen, Spezialkräfte im Einsatz - Polizei setzt konsequente Maßnahmenumsetzung fort

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Holtensen

Freitag, 26. Juni 2026

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Schussabgabe am Weender Tor am 13. Juni (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6302298), bei der ein Polizeibeamter lebensgefährlich verletzt worden war, gehen die Ermittlungen der dazugehörigen Mordkommission zu den Hintergründen und Tatbeteiligungen mit Hochdruck weiter.

Am frühen Freitagmorgen (26.06.26) durchsuchten Ermittler im Göttinger Stadtteil Holtensen das Wohnhaus eines mutmaßlich an den Auseinandersetzungen beteiligten Mitgliedes einer der Großfamilien. Die strafprozessuale Maßnahme fußte auf einem vom Amtsgericht Braunschweig auf Antrag der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig erlassenen Durchsuchungsbeschluss und diente dem Auffinden möglicher beweiserheblicher Gegenstände. Die Auswertung der von den Ermittlern aufgefundenen und sichergestellten Gegenstände dauert an.

Das Eindringen in das Haus fand durch ein Spezialeinsatzkommandos unter Anwendung mehrerer spezieller Einsatzmittel statt. Hierbei kam es u.a. zu lauten Knallgeräuschen, die von der Nachbarschaft vermutlich wahrgenommen wurden. Weitere Details zu den Einsatzmitteln werden aus einsatztaktischen Gründen nicht mitgeteilt.

Eine Gefahr für Unbeteiligte ging von dem professionellen Vorgehen der Spezialkräfte ausdrücklich nicht aus. Im Zuge des Polizeieinsatzes wurde niemand verletzt.

Der von der Maßnahme Betroffene wurde für Folgemaßnahmen zur Dienststelle transportiert und anschließend entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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