Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (195/2026) Spaziergängerin an der Grone angegriffen - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Fußweg entlang der Grone zwischen Hagenweg und B 27 Samstag, 20. Juni 2026, gegen 19.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Nach einem Vorfall auf einem Fußweg an der Grone sucht die Polizei Göttingen nach Zeugen und bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Mann.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine 47 Jahre alte Frau am Samstagabend (20.06.26) gegen 19.05 Uhr gemeinsam mit ihrem Hund auf dem parallel zur Grone verlaufenden Fußweg unterwegs. Der Tatort liegt im Bereich der kleinen Radwegbrücke über die Grone nahe dem ehemaligen Tierheim, zwischen der Straße Auf der Hufe und dem Westpark an der Grone.

Kurz hinter der Brücke trat ein Mann aus dem angrenzenden Gebüsch auf den Weg und fragte die Frau nach Feuer. Als sie dies verneinte und weitergehen wollte, ergriff der Unbekannte sie am Handgelenk und zog sie zu sich heran.

Die Frau begann zu schreien. Als ihr Hund zu ihr zurücklief, lockerte der Mann seinen Griff. Die Spaziergängerin schlug ihm daraufhin ins Gesicht, konnte sich lösen und vom Tatort entfernen. Sie blieb körperlich unverletzt.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Daran waren mehrere Einsatzkräfte sowie eine Drohne beteiligt. Im Nahbereich wurde ein Mann angetroffen und überprüft, dessen Erscheinungsbild teilweise mit der zunächst vorliegenden Beschreibung übereinstimmte. Nach den weiteren Ermittlungen kommt er als Tatverdächtiger nicht in Betracht.

Der weiterhin gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa Mitte 20 Jahre alt, schlanke Statur, gebräunter Teint, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem T-Shirt und einer langen Hose. Er sprach gebrochen Deutsch, nach Einschätzung der Frau mit arabischem Akzent. Infolge des Schlages könnte der Mann eine Rötung oder Verletzung im Gesicht aufgewiesen haben.

Die Hintergründe des Vorfalls und die konkrete Motivation des Mannes sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das zuständige Fachkommissariat ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Sexualdelikts.

Die Polizei bittet Personen, die sich am Samstagabend zwischen etwa 18.30 und 19.30 Uhr im Bereich der Radwegbrücke über die Grone, des Leine-Heide-Radwegs, des ehemaligen Tierheims oder auf den angrenzenden Wegen in Richtung Hagenweg aufgehalten haben und Angaben zu dem Vorfall oder dem beschriebenen Mann machen können, sich zu melden.

Von besonderem Interesse ist, ob der Mann bereits vor dem Vorfall in diesem Bereich gesehen wurde, woher er kam und in welche Richtung er sich anschließend entfernte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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