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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (175/2026) Von Stoßfänger bis Motorhaube: Unbekannte zerkratzen VW in Barbis. Polizei Bad Lauterberg sucht nach Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, OT Barbis, Hinterstraße

Nacht zu Dienstag, 16. Juni 2026, zwischen 22.00 und 09.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (ab) - Im Bad Lauterberger Ortsteil Barbis (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (16.06.26) einen am Fahrbahnrand geparkten VW Passat erheblich beschädigt. Die Polizei Bad Lauterberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Wagen seit Montagabend, gegen 22.00 Uhr, in der Hinterstraße vor einem Wohnhaus. Als der Eigentümer am Dienstagmorgen gegen 09.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen fest.

Der Lack des VW war auf der gesamten Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Die Beschädigung verläuft mit Unterbrechungen vom hinteren Stoßfänger über die Seitenwand, beide Türen und den Kotflügel bis auf die Motorhaube. Der Kratzer ist nach erster Einschätzung bis auf die Grundierung durchgedrungen.

Hinweise auf den oder die Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Hinterstraße verdächtige Personen oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05524 963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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