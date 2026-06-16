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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (174/2026) Radfahrerin bei Zusammenstoß verletzt - Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Göttingen (ots)

Duderstadt, B 247 zwischen Duderstadt und Gerblingerode Mittwoch, 10. Juni 2026, gegen 11.00 Uhr

DUDERSTADT (ab) - Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden auf dem Gehweg an der B 247 zwischen Duderstadt und Gerblingerode bittet die Polizei Duderstadt den bislang unbekannten beteiligten Radfahrer sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine ältere Frau am Mittwochvormittag mit ihrem Pedelec auf dem dortigen Gehweg in Richtung Duderstadt unterwegs. In einem leicht kurvigen Bereich kam ihr ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen. Beim Vorbeifahren soll es zu einer Berührung gekommen sein, wodurch die Frau nach rechts in ein Gebüsch stürzte und anschließend auf den Asphalt fiel.

Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Anwohnerin kam ihr nach dem Sturz zur Hilfe, leistete Erste Hilfe und betreute sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Der andere beteiligte Radfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Nach Angaben der verletzten Frau soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei Duderstadt bittet den beteiligten Radfahrer, sich zur Klärung des Unfallgeschehens zu melden. Auch Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05527 8461-0 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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