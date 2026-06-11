Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (165/2026) Metallteil durchschlägt Windschutzscheibe auf A 7 - Autofahrer verletzt. Polizei sucht Zeugen

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Göttingen (ots)

A 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen, Fahrtrichtung Süd Montag, 08. Juni 2026, gegen 07.50 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) und Göttingen-Nord ist am Montagmorgen (08.06.26) gegen 07.50 Uhr ein 29 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchschlug ein Metallteil die Windschutzscheibe seines BMW. Die Polizei ermittelt insbesondere zur bislang ungeklärten Herkunft des Gegenstandes und bittet um Zeugenhinweise.

Der 29-jährige Fahrer war auf der A 7 in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als nach ersten Angaben ein Metallteil auf sein Fahrzeug zuflog und die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite durchschlug. Der Mann wurde dabei an der Hand und im Gesicht verletzt. Trotz seiner Verletzungen konnte er den Wagen noch selbstständig auf den Seitenstreifen lenken und dort anhalten.

Bei dem Metallteil handelt es sich nach ersten Feststellungen mutmaßlich um ein Endstück einer Pkw-Abgasanlage bzw. einen Auspuff. Wie das Teil auf die Fahrbahn bzw. in den Verkehrsraum gelangte, ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach ersten Angaben könnte der Gegenstand zuvor von einem bislang unbekannten Fahrzeug verloren worden sein. Ob dessen Fahrer oder Fahrerin den Verlust bemerkt hat, ist derzeit nicht bekannt.

Der verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in die Universitätsmedizin Göttingen gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Nörten-Hardenberg sperrte zur Absicherung der Unfallstelle kurzzeitig den Hauptfahrstreifen. Gegen 08.15 Uhr konnte dieser wieder freigegeben werden. Der beschädigte BMW wurde abgeschleppt.

Die Ermittler der Autobahnpolizei Göttingen bitten Verkehrsteilnehmende, die am Montagmorgen gegen 07.50 Uhr auf der A 7 im Bereich zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord unterwegs waren und Hinweise zur Herkunft des Metallteils geben können, sich zu melden.

Von besonderem Interesse sind Hinweise auf Fahrzeuge, die Teile der Abgasanlage verloren haben könnten, auf ein Metallteil auf der Fahrbahn oder auf Beobachtungen im unmittelbaren Vorfeld des Unfalls.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Göttingen unter Telefon 0551/491-6515 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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